Пловдив открива Ден на спорта в училище
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:40
На 26 септември близо 800 училища и детски градини ще отбележат единадесетото издание на Ден на спорта в училище. Откриващото събитие ще се проведе в Пловдив с домакинство на СУ "Св. Константин Кирил Философ". Участие в програмата ще вземат официални лица и професионални спортисти, спортни клубове от града, а между класовете ще бъде организирана надпревара в различни спортни дисциплини.

Ден на спорта в училище ще даде старт на една по-активна и по-здрава учебна година за деца от цялата страна, като училища и детски градини в този ден организират спортен празник в своите учебни пространства. Национален координатор на кампанията е сдружение BG Бъди активен, подкрепени от МОН, ММС, Общински администрации и Регионални управления на образованието.

Допълнителната тема на тазгодишното събитие е "Силата на обединението за по-здрави деца“.

“Целта ни е да привлечем вниманието към необходимостта от активно участие на спортните организации в образователния процес, като се създадат условия за редовна физическа активност на учениците. Канейки спортни клубове за открити тренировки, училището предоставя на учениците възможност да се запознаят с различни спортове и физически активности", коментира Румяна Киризиева от БГ Бъди активен.

“Така обогатяваме тяхното образование, но и подобряваме физическото и психическото им здраве. Много ученици са лишени от възможността да се включат в организирани спортни дейности извън училище поради различни причини. Включвайки спортните клубове и школи в учебния процес, училището отваря нов път за любовта към спорта у децата, а оттук и желанието да водят активен начин на живот в и извън училищния двор", допълни тя.

СУ "Св. Константин Кирил Философ" бе избрано за домакин от организаторите, след като в изминалото издание се представи подобаващо в организацията.

"Вярвам, че това събитие ще мотивира още повече учениците да бъдат активни и да обичат спорта", заяви директорът на училището г-жа Сарафова.

“Участието на нашето училище в Деня на спорта в училище е не само възможност за насърчаване на физическата активност сред учениците, но и шанс да покажем колко важна е ролята на спорта в изграждането на здравословни навици и социални умения", допълни тя.

Програмата в самия ден ще стартира в 10:00 часа и ще продължи до 13:00 ч. Ще включва различни открити тренировки, проведение от местни спортни клубове.

Децата ще имат възможност да се включат във функционални тренировки, зумба, бойни изкуства, ДА ДАО, ръгби, фектовка, гребане, баскетбол, футбол и други.

Денят на спорта в училище е част от дългогодишната програма на BG Бъди Активен “Раздвижваме България". Европейски ден на спорта в училище е финансиран по програмата Еразъм+ на Европейската комисия и е ключово събитие в Европейска седмица на спорта #BEACTIVE.
Статистика: