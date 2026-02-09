Пловдив е домакин на най-голямото в историята европейско по стрелба с лък

© Европейското първенство по стрелба с лък в зала – едно от най-престижните събития в календара на Европейската федерация по стрелба с лък, ще се проведе в пловдивската зала "Колодрума" между 16 и 21 февруари т.г.



Домакин на шампионата е Българската федерация по стрелба с лък, с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Община Пловдив и Спорт тото.



Интересът към надпреварата е изключително висок – участие са заявили над 300 състезатели и 85 официални лица от над 30 държави, което превръща XXII-то Европейско първенство в най-голямото в историята и обещава да е истински празник за любителите на този елегантен и динамичен спорт.



Състезанията ще се проведат в трите основни дивизии – рекърв, компаунд и гол лък, във възрастовите групи мъже и жени, както и младежи и девойки до 21 години. Участниците ще премерят сили както в индивидуалните, така и в отборните дисциплини, а за пръв път в историята в зала ще бъдат включени и смесените отбори – новост, която обещава допълнителни емоции и зрелищни двубои.



Програмата предлага стрелба от най-високо ниво през цялата седмица. Шампионатът започва с официална тренировка на 16 февруари. На 17 февруари зрителите ще могат да проследят квалификациите, а на 18 и 19 февруари ще се проведат индивидуалните и отборните елиминации.



В петък, 20 февруари, ще се проведат отборните финали. Кулминацията на първенството ще бъде в събота, 21 февруари, когато ще се състоят индивидуалните финали и ще бъдат излъчени новите европейски шампиони.



Освен елита на европейската стрелба с лък, сред звездните имена в турнира е и българската надежда и актуален европейски шампион в зала Иван Банчев. Той ще защитава титлата си в дисциплината рекърв мъже, спечелена на първенството в Самсун, Турция през 2025 година. Неговото участие е допълнителен повод за българската публика да изпълни трибуните и да подкрепи националните ни състезатели.



Входът за зрители е свободен, а програмата е целодневна - от 9 до 19 ч. във всички състезателни дни.