Днес (16 май) се навършват пет години от кончината на бившия председател на Окръжния съвет на БСФС в Пловдив Гено Василев Генов. Той ръководи окръжната спортна организация на Пловдив между 18 юни 1975 и 24 февруари 1982 г. В този период спортистите от Пловдив и областта извоюваха най-големите успехи на олимпийските игри в Монреал през 1976 г. и Москва през 1980 г. В двата олимпийски цикъла нашите спортисти спечелиха общо 26 (6 златни, 10 сребърни, 10 бронзови) медала - 6 (2, 3, 1) в Монреал и 20 (4, 7, 9) в Москва.

Гено Генов (18 октомври 1930 - 16 май 2021) е роден в село Тюркмен, община Брезово. Средно образование завършва в Брезово. След това записва и завършва двугодишния курс (1951-1953 г) на ТФС "Васил Левски“ в Пловдив.

Печели конкурс и между 1953 и 1957 г учи в Държавния централен институт за физическа култура и спорт в Москва. След дипломирането си постъпва на работа в Околийския комитет за физкултура и спорт. От тук е изпратен като треньор по лека атлетика в Пазарджик, където ръководи подготовката на атлетите от 1958 до 1966 г. Като треньор създава школа за млади атлети.

След това е зам.-председател на ОС на БСФС в Пазарджик. Тук е до 1969 г., след което е назначен за методист по лека атлетика в ОС на БСФС в Пловдив. Между 17 май 1972 и 17 февруари 1974 г. е завеждащ отдел "Учебно-методичен“ на ОС на БСФС. За почти година и половина (17.02.1974 - юни 1975 г.) е зам.-председател на ОС на БСФС.

На пленума на ОС на БСФС в Пловдив, проведен на 18 юни 1975 става председател на Окръжния съвет и го ръководи до 24 февруари 1982 г. В последните години от трудовия си път (1.04.1986 - октомври 1990 г.) до пенсионирането си е директор на РД на БСТ в Пловдив.

Автор на материала: Илия Кисимов