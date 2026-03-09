Българската федерация по баскетбол, заедно с обичаната фолклорна певица Галина Димитрова, са подготвили незабравимо фолклорно-баскетболно шоу в Пловдив.Това ще стане по вереме на предстоящите двубои на женския национален отбор в зала "Колодрума".Кактовече информира читателите си,, като двата мача започват в 19.00 часа.Женският национален отбор на България за първи път ще играе официални мачове в Пловдив.Обичаната фолклорна певица Галина Димитрова ще се погрижи за страхотното настроение във фен зоната и ще направи атмосферата още по-емоционална по време на мачовете на националния ни отбор, похвалиха се от федерацията."Очакват ви много емоции, музика, фолклор и баскетбол на високо ниво! Елате да подкрепим заедно България и да създадем невероятна атмосфера в залата", допълниха от баскетболната ни централа.Билети за двубоите