Българската федерация по баскетбол, заедно с обичаната фолклорна певица Галина Димитрова, са подготвили незабравимо фолклорно-баскетболно шоу в Пловдив.

Това ще стане по вереме на предстоящите двубои на женския национален отбор в зала "Колодрума".

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, “лъвиците" приемат Азербайджан на 11 март и Украйна на 14 март, като двата мача започват в 19.00 часа.

Женският национален отбор на България за първи път ще играе официални мачове в Пловдив.

Обичаната фолклорна певица Галина Димитрова ще се погрижи за страхотното настроение във фен зоната и ще направи атмосферата още по-емоционална по време на мачовете на националния ни отбор, похвалиха се от федерацията.

"Очакват ви много емоции, музика, фолклор и баскетбол на високо ниво! Елате да подкрепим заедно България и да създадем невероятна атмосфера в залата", допълниха от баскетболната ни централа.

Билети за двубоите може да закупите онлайн тук!