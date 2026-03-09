ЗАРЕЖДАНЕ...
Обичана фолклорна певица подгрява публиката в Пловдив по време на исторически мачове
Това ще стане по вереме на предстоящите двубои на женския национален отбор в зала "Колодрума".
Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, “лъвиците" приемат Азербайджан на 11 март и Украйна на 14 март, като двата мача започват в 19.00 часа.
Женският национален отбор на България за първи път ще играе официални мачове в Пловдив.
Обичаната фолклорна певица Галина Димитрова ще се погрижи за страхотното настроение във фен зоната и ще направи атмосферата още по-емоционална по време на мачовете на националния ни отбор, похвалиха се от федерацията.
"Очакват ви много емоции, музика, фолклор и баскетбол на високо ниво! Елате да подкрепим заедно България и да създадем невероятна атмосфера в залата", допълниха от баскетболната ни централа.
Билети за двубоите може да закупите онлайн тук!
