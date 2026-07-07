Вчерашната тренировка на Спартак Пловдив премина на високи обороти и под зоркия поглед на треньора Кириякос Георгиу. Заниманието се проведе на клубната база в район "Южен" (бивш Работнически стадион).

"Момчетата се раздадоха докрай, но не липсваха и усмивките - защото най-добрите отбори се градят не само с много труд, а и с отлична атмосфера! На клубната база кипи работа, позитивното настроение е на ниво, а подготовката продължава с пълна сила. Всеки ден е още една крачка към новите предизвикателства! Напред, Спартак! Заедно сме по-силни!", написаха по този повод от ПФК Спартак в официалната клубна страница във Фейсбук.