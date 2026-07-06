Ръководството на Ботев Пловдив се вслуша в своите привърженици и удовлетвори едно от важните им желания за новия сезон, видя Plovdiv24.bg. От "жълто-черния" клуб публикуваха в кратко видео коментари на фенове, които приканват шефовете да сложат на официалните фланелки имената на футболистите.

"Глас народен - глас Божи! Имената на футболистите се завръщат на екипите на Ботев Пловдив", написаха след това от клуба.

Във въпросното видео се показва как се "поставят" имената, а с една от новите фланелки позира централният защитник Ивайло Видев, който ще играе с номер 6 на гърба.