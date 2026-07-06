Стана ясна причината легендата на Локомотив Пловдив Димитър Илиев да не поднови договора с родния си клуб и да приключи славната си кариера. Всъщност Футболист №1 на България за 2019 и 2020 година е получил предложение от "черно-белия" клуб за нов контракт. Това се е случило преди капитанът да обяви официално, че спира с изявите си като футболист.

Първоначалната опция е била за един сезон, после до края на 2026 година, но в крайна сметка Димитър Илиев е решил да каже "край“. Причината е, че изследвания на резонанс са показали проблеми с контузията, която лекуваше почти през целия минал сезон и заради която се подложи на операция. Лидерът на "черно-белите" изпитвал болки, въпреки че започна подготовка. Точно поради тази причина той преценил, че е по-добре да не подписва нов договор и да не продължава на терена.

Ръководството на Локомотив обаче умува да му предложи работа в клуба, твърди в днешния си брой "Тема спорт". Не е изключено Димитър Илиев да влезе в щаба на старши треньора Душан Косич или да стане изпълнителен или спортен директор. Тепърва това ще бъде уточнявано. От "Лаута“ са попитали Илиев и за евентуален бенефис, но на този етап той не е дал категоричен отговор.