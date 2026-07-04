Локомотив (Пловдив) победи с 2:0 Арда в контролна среща между двата отбора. Двубоят се играе на стадион "Искър“ в Самоков. Точен за "смърфовете" беше Каталин Иту (47), а Виктор Любенов си отбеляза автогол (71).

В първите минути на двубоя не се създаде почти нищо по-интересно. И двата отбора опитваха да установят по-дълготраен контрол над топката.

В 20-та та минута на срещата се стигна и до първото официално предупреждения. Жълт картон получи Лукас Риян за нарушение в центъра на терена срещу Вутов.

Малко по-късно такъв получи и Вячеслав Велев. При последвалата атака "смърфовете“ създадоха и най-опасното положение до момента. Каталин Иту стреля опасно след като беше оставен непокрит, но Господинов изби в ъглов удар. След изпълнението на корнера Риян нанесе удар с глава, който обаче не намери очертанията на вратата.

Така двата отбора се оттеглиха при нулево равенство на почивката. Втората част започна добре за пловдивчани, които откриха резултата в 47-ата минута чрез Каталин Иту, който успя да отбележи след удар с глава в наказателното поле.

Арда отговори с два опасни удара, които бяха отразени от появилия се като резерва Зовко, който е и единствената промяна за Душан Косич до момента.

Стражът трябваше да се намесва отново след силен шут на Карагерен избивайки в корнер. Малко след като измина час игра Душан Косич направи 10 промени, като голяма част от появилите се играчи са юноши на клуба.

В 71-та минута Виктор Любенов и Янко Георгие не се разбраха помежду си и се стигна до автогол на юношата на Левски, след като и теренът изненада двамата неприятно.

Афектиран от случилото се, младият защитник малко по-късно си изкара и жълт картон за нарушение в центъра. Последваха равностойни минути до края на срещата, като не се стигна до повече голове.

Арда 0:2 Локомотив (Пловдив)

0:1 Каталин Иту (47)

0:2 Виктор Любенов автогол (71)

Стартови състави:

Арда: 1. Анатоли Господинов, 18. Симеон Василев, 44. Адама Траоре, 24. Мартин Паскалев, 21. Вячеслав Велев, 4. Давид Акинтола, 39. Антонио Вутов, 10. Светослав Ковачев, 11. Атанас Кабов, 80. Лъчезар Котев, 26. Бурак Аканджъ

Локомотив (Пловдив): Боян Милосавлиевич, Тодор Павлов, Лукас Риян, Андрей Киндриш, Адриан Кова, Ефе Али, Ивайло Иванов, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту, Севи Идриз, Жулиен Лами