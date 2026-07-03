Изключително енергичен и динамичен двубой предложиха отборите на Португалия и Хърватия, изпълнен с множество драматични обрати и инфарктни моменти.

Още в третата минута Анте Будимир намери път към вратата на Португалия, но ударът му нямаше сила, за да преодолее Диого Коща. Веднага последва контраатака на португалците и Бруно Фернандеш стреля към долния ляв ъгъл. Ливакович беше нащрек и отрази удара. Във високо темпо португалците натиснаха хърватите в тяхната половина. Последваха множество атаки и удари към вратата на Ливакович, но до хърватският вратар или спасяваше, или ударите минаваха встрани.

Така хърватите успяха да удържат нулевото равенство през първата половина на мача.

След почивката португалците подновиха пресата и още в 46-та минута Рафаел Леао опита да стреля към вратата, но беше блокиран. Хърватите решиха да дадат сериозен отговор и Матео Ковачич преодоля защитата на Португалия. Той стреля в долния ляв ъгъл, но Коща беше на мястото си и изби в корнер.

Хърватите определено заиграха по-смело и това даде резултат в 53-та минута, когато Иван Перишич се възползва от чудесния пас на Станишич и отбеляза за 0:1.

Три минути по-късно хърватите бяха готови да ликуват отново, но попадение на Матанович не беше признато заради засада.

В 58-та минута удар на Леао профуча над горната греда зад Ливакович, като в последвалата контраатака Диого Коща спаси съотборниците си, като изби шут на Сучич.

Изравнителният гол можеше да дойде в 61-та минута, но попадението на Роналдо беше отменено след преглед на системата VAR, която отчете засада.

Отново електрониката помогна на португалците да получат дузпа за задържане на Леао. Роналдо беше точен за 1:1 в 68-та минута от мача.

Играчите на Хърватия не се предадоха и можеха да поведат отново в резултата, но в 75-та минута Коща спаси ударите на Матео Ковачич, а минута по-късно и на Матанович.

Трибуните изригнаха в 80-та минута, когато Сучич получи страхотен пас и вкара топката в мрежата на Португалия, но голът беше отменен заради засада.

В този момент треньорът на португалците Роберто Мартинес реши да извади голмайстора Роналдо от игра.

Това не попречи на отбора му да ликува в 4-та минута от добавеното време, когато Гонсало Рамос засече подаването на Леао и вкара топката във вратата на хърватите за 2:1.

Изключителната драма не свърши до тук! В 13-та минута на добавеното време Йоско Гвардиол заби топката в мрежата на португалците, но голът беше отменен след преглед на VAR и отчетена засада. Това положение със сигурност ще остане най-коментираното в тази фаза на шампионата.

Така Португалия продължава напред, а Хърватия достойно напуска Мондиал 2026.