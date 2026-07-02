ЦСКА е привлякъл доскорошния треньор на дубъла на Локомотив Пловдив Димитър Дерменджиев. Той ще ръководи набор 2011 в "червената" школа, като вече работи и по селекцията за подсилване на тима. В академията на столичани пристигат нападателят Иван Бичовски от Ботев Пд, който бе избран за най-добър футболист в Елитната група до 15 г., както и дясното крило Георги Тодоров от Левски.

През изминалия сезон Бичовски вкара 17 гола в елитната U15, а избирането му за №1 стана след гласуване на националния селекционер за тази възраст, както и на треньорите в съответната дивизия.

"Армейците" взеха треньор и от ЦСКА 1948. Кондиционният специалист Георги Петров вече е част от дубъла на ЦСКА, присъединявайки се към щаба на Валентин Илиев.

Освен в клуба, домакинстващ в Бистрица, той е работил още в Септември София, Пирин Благоевград и Хебър Пазарджик. ЦСКА II спечели първата си контрола от лятната подготовка – 2:1 срещу Спортист Своге. Втората проверка е днес от 11:00 ч. срещу Монтана.