Най-малката държава на Мондиал 2026 Кабо Верде се опълчи на световния шампион Аржентина. Макар и да загуби с 3:2, островната държава показа страхотен дух и умения да се отбранява и атакува.

В първите минути на първото полувреме двата отбора проучваха съперника. Първата по-сериозна възможност за откриване на резултата дойде в 14-та минута, когато Лионел Меси преодоля защитника си и стреля към вратата. Ударът, обаче, мина край дясната греда. В 18-та минута отново Меси стреля от пряк свободен удар, но вратарят на Кабо Верде беше на мястото си и уверено хвана топката.

Натискът на Аржентина стана по-осезаем и в 29-та минута Меси получи чудесен пас в наказателното поле от Лисандро Мартинес и отбеляза за 1:0.

Футболистите на Кабо Верде опитваха да намерят път към вратата на Мартинез, но се разбиваха в аржентинската защита.

В 45-та минута Енцо Фернандез имаше възможност да удвои преднината на аржентинците, но Возиня успя да опази десния ъгъл на вратата си. Така при резултат 1:0 за Аргентина отборите се оттеглиха за почивка.

Чудесна възможност имаха футболистите на Кабо Верде да изравнят резултата в началото на второто полувреме. В 54-та минута Дуарте се отскубна от защитата и стреля към вратата на Аржентина, но Мартинез спаси.

Островитяните не се отказаха и успехът дойде в 59-та минута, когато Раян Мендеш сложи топката в краката на футболиста на Лудогорец Дуарте и той я заби в долния ляв ъгъл на вратата на Аржентина за 1:1.

Гаучосите вдигнаха оборотите и в 63-та минута Меси получи отличен извеждащ пас, но стреля в тялото на Возиня.

Отново Меси стреля от пряк свободен удар извън наказателното поле в 72-та минута, но вратарят на Кабо Верде успя да спаси летящата към горния десен ъгъл топка.

В петата минута от даденото от съдията добавено време Меси отново застана зад топката за изпълнение на пряк свободен удар. Топката първо рикошира в тялото на Возиня, след което при добавката той успя да я хване и така двата отбора се отправиха към продълженията.

Още в началото им Аржентина поведе в резултата, след като Лисандро Мартинес простреля Возиня с левия крак.

Шокът за световните шампиони дойде в 103-та минута, когато с топовен изстрел Сидни Лопес Кабрал разстреля Мартинез, който само поклати неодобрително глава.

Радостта на Кабо Верде беше кратка, след като в 111-та минута Боргес си отбеляза автогол, като се опита да избие с глава топката от наказателното поле, но тя, влетя в мрежата за 3:2 за Аржентина.

До края островитяните дадоха всички от себе си, но за съжаление не успяха да стигнат до ново изравняване и с огромно достойнство и разочарование напускат Мондиал 2026.