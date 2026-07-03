Египет достигна 1/8-финалите на Световното първенство. "Фараоните" отстраниха Австралия с 4:2 след дузпи. Редовното време и продълженията приключиха 1:1 на стадион "AT&T" в Далас, щата Тексас.

Емам Ашур откри в 13-ата минута, благодарение на подаване от Карим Хафез. Бранителят Мохамед Хани си вкара автогол с глава при центриране в 55-ата минута. За него това бе втори на шампионата, с което стана едва вторият след българина - Тодор Вуцов през 1966-а, който си вкарва два автогола на едно и също Световно първенство. До края на редовното време и в продълженията двата отбора не намериха начин да преодолеят противниковата отбрана и се премина към дузпи.

Азиатците спечелиха жребия и първи зад бялата точка застана Хари Сутър, който прати кълбото над вратата. Махмуд Сабер потърси десния ъгъл и откри за египтяните. Джаксън Ървайн изпълни елегантно в лявата част и изравни - 1:1. Рами Рабиа пое отговорността и по земя вдясно направи 2:1, пращайки стража в другата посока. Ауер Мабил възстанови паритета също по земя в обратния ъгъл - 2:2. Мохамед Салах се засили и с "Паненка" в центъра изведе "фараоните" за 3:2. Дойде ред на Лукас Херингтън, но той удари напречната греда. Хосам Абделмагид се нагърби с решителната дузпа, която отиде в десния ъгъл и прати отбора си на 1/8-финалите.

За последно "фараоните" бяха 1/8-финалисти на Мондиал през 1934 година. "Кенгурата" са го правили два пъти - 2006-а и 2022-а.

Австралия: Патрик Бийч, Алесандро Сиркати, Джордан Бос, Азиз Бенич, Хари Сутар, Лукас Херингтън, Конър Меткалф, Ейдън О'Нийл, Джаксън Ървайн

Египет: Мостафа Шубир, Ясер Ибрахим, Мохамед Хани, Рами Рабиа, Карим Хафез, Емам Ашур, Мостафа Зико, Хамди Фати, Марауан Атиа, Мохамед Салах, Омар Мармуш