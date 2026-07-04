Ботев Пловдив записа победа във втората контрола за деня. "Канарчетата“ се наложиха с 1:0 над Спартак Варна пред около 800 зрители на стадион "Христо Ботев“.

Станислав Генчев заложи на доста по-оптимален състав, в сравнение със сутрешния спаринг, загубен с 1:2 от Етър Велико Търново.

Още в 4-ата минута Чидера Окох завърши красива атака и прати топката в мрежата, но попадението бе отменено заради засада. Гостите отговориха с опасност в 17-ата минута, при която Чунчуков се размина с топката на чиста позиция.

В 20-ата минута на два пъти Пламен Илиев спаси "соколите“. Чидера Окох отправи плътен удар, стражът изби и последва добавка на Карлос Меоти, но отново опитният вратар бе последната преграда пред гола.

В 30-ата минута Асен Чандъров отправи плътен удар от 20 метра, Пламен Илиев изби и Карлос Меоти прати топката в мрежата, но и това попадение бе отменено заради засада. 5 минути преди края на първата част Чунчуков пропусна златен шанс за гостите от Варна.

Второто полувреме започна в спокойно темпо, а в 47-ата минута удар от фаул на Георги Миланов бе спасен от вратаря. В 60-ата минута изстрел на Чидера Окох с глава мина покрай вратата.

ГАЛЕРИЯ: Ботев Пловдив победи варненския Спартак ‹ ›

Така се стигна до 70-ата минута, в която Ботев откри резултата. Самуил Цонов се пребори за кълбото с бранител на варненци и с прецизен удар в далечния ъгъл вкара за 1:0.

Малко след това се стигна до сериозно разбъркване пред вратата на Спартак, в края на което Карлос Меоти шутира, но на сантиметри от страничната греда.

Последната контрола на Ботев преди старта на сезона е на 12.07 (неделя) от 20:30 часа срещу Берое на стадион "Христо Ботев“.

Сутринта жълто-черните допуснаха първо поражение в контролите от лятната подготовка. Пловдивчани загубиха с 1:2 от Етър Велико Търново на Футболен комплекс "Никола Щерев – Старика“.

Станислав Генчев заложи на много експериментален състав срещу Етър, а участие в мача взеха и няколко играчи, които карат пробен период при пловдивчани.