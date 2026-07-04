Колумбия извоюва скромна победа срещу Гана на стадиона в Канзас сити в предпоследната среща от 1/16 финалите на Световното първенство.

Още във втората минута Гана получи шанс да открие резултата, но ударът на Томас Партей профуча край лявата греда.

Последваха серия от разигравания в средата на терена. Но в 14-та минута колумбийците организираха атака, в която влезлият в осмата минута Луис Суарес подаде на Йон Ариас и той отбеляза за 1:0.

Футболистите на Гана се хвърлиха да наваксват. Те имаха няколко хубави атаки, но така и не стигнаха до попадение

През втората част на срещата играта вървеше по-скоро в центъра на терена. В 48-та минута Риос от Колумбия имаше възможност да стреля към вратата на Гана, но ударът му мина встрани.

Кратка радост имаше за колумбийците в 56-та минута, когато Диаз вкара топката в мрежата на ганайците, но след преглед на записа съдията видя засада и отмени гола. Две минути по-късно вратарят на Гана спаси съотборниците си от втори гол.

В 79-та минута треньорът на Гана направи тройна смяна в опит да заличи изоставането в резултата.

За малко, обаче, колумбийците да добавят още едно попадение, но, за късмет, ударът на Кинтеро в 83-та минута се плъзна край дясната греда.

В последните минути от срещата Колумбия засили натиска срещу Гана, за да не даде възможност за атака към своята врата и така със скромен резултат от 1:0 премина към 1/8 финалите.