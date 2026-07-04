Никола Цолов спечели спринтовата надпревара преди Голямата награда на Великобритания на пистата "Силвърстоун", седми кръг от Формула 2. Пилотът на Кампос Рейсинг потегли 6-и и още в първата от 21 обиколки изпревари трима противници.

Габриеле Мини с MP Motorsport, който е начело в класирането, стартира първи. Себастиан Монтоя и Джон Бенет отпаднаха в първия тур и излезе кола за сигурност. Това изведе Рафаел Виягомес на второ място, а Цолов - трети. В 6-ата обиколка надпреврата бе подновена. Две по-късно сънародникът ни предприе атака срещу Виягомес от външната страна на един от завоите и го изпревари. "Българския лъв" първоначално бе на около 1.4 секунди зад Мини, ала в 15-ата обиколка вече свали разликата на половин секунда.

До края Цолов няколко пъти бе на сантиметри от противника, но италианецът удържаше до последната обиколка, когато Мини допусна грешка на един от завоите, забивайки по-рязко спирачаките си и при следващата права Никола го изпревари.

С успеха си в Англия двамата са с равен брой точки (116). Цолов вече има две спринтови победи и 3 в същинските надпревари този сезон, включително в предишния кръг в Австрия. Утре от 13:15 часа българско време е същинското състезание. Цолов ще тръгне 5-и, а Мини - 10-и.

Следващият кръг ще е в Белгия между 17 и 19 юли на "Спа".