Франция победи с 1:0 Парагвай във втория осминафинален мач от Световното първенство в Северна Америка. Срещата се игра на "Филаделфия Стейдиъм" в Пенсилвания и беше ръководена от Илгиз Танташев от Узбекистан.

Очаквано "петлите" започнаха по-добре двубоя, но така и през цялото полувреме не успяха да стигнат до нито едно чисто голово положение. През цялата първа част нито един от двата отбора не отправи точен удар към противниковата врата.

В 35-ата минута страстите на терена се разгорещиха след грубо нарушение на Адриан Кубас срещу Килиан Мбапе, а след това последва спречкване между играчите на двата отбора, което изненадващо се размина без жълти картони.

Ману Коне стреля опасно от дистанция в 54-ата минута, но стражът Орландо Хил се намеси по страхотен начин и изби в корнер. Това беше първият точен удар за Франция в мача.

В средата на второто полувреме резервата Дезире Дуе бе препънат в наказателното поле от Диего Гомес, но първоначално главният съдия не отсъди дузпа. Малко по-късно обаче той бе привикан да прегледа ситуацията с ВАР и промени решението си, посочвайки бялата точка. С изпълнението се нагърби Мбапе и хладнокръвно отбеляза за 1:0. Това бе седмият гол за звездата на Реал Мадрид на Мондиала в едва 5 двубоя.

В 89-ата минута Мбапе шутира силно от дистанция, но Орландо Хил плонжира и спаси. В 96-ата минута Хил направи и фантастично двойно спасяване срещу звездата на "петлите".

За място на полуфиналите Франция ще се изправи срещу Мароко на 9 юли от 23:00 часа българско време.