Норвегия стигна четвъртфиналите на Световното първенство по футбол, което продължава в САЩ, Канада и Мексико, след успех с 2:1 над петкратния планетарен първенец Бразилия.

Двубоят се игра пред 80 663 зрители на стадион "Метлайф" в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, САЩ.

Попаденията за "викингите" отбеляза звездата на тима Ерлинг Холанд през второто полувреме. Голът за Бразилия отбеляза Неймар, който отбеляза от дузпа.

Нападателят на английския колос Манчестър Сити се извиси над всички при центриране в наказателното поле на Андреас Шелдеруп в 79-ата минута и вкара с глава.

Това бе 6-и гол за него на Мондиал 2026 и 61-и с националната фланелка на Норвегия.

В самия край на редовното време отново комбинация между Шелдеруп и Холанд доведе до нов гол за втория. С него мегазвездата вече има 7 попадения на форума и дели първото място по този показател с Лионел Меси и Килиан Мбапе.

Още в 4-ата минута Норвегия отбеляза чрез Патрик Берг, но попадението беше отменено от ВАР поради засада.

В 13-ата Бразилия получи дузпа след като Матеуш Куня бе свален на земята в наказателното поле.

Бруно Гимараеш се нагърби да изпълни 11-метровия наказателен удар. Той опита да обърка вратаря, спирайки се по средата на засилката си и прати топката в десния ъгъл, но Ориан Ниланд запази спокойствие и отрази удара.

В края на първото полувреме удар на Мартин Йодегор беше спасен от Алисон Бекер.

През втората част Ниланд на няколко пъти спаси норвежците след удар на Райън.

Това беше последен мач за легендата на Бразилия Неймар, който влезе като резерва в мача с Норвегия и се разписа в 10-ата минута на добавеното време на срещата след точно изпълнена дузпа. Така той приключва кариерата си за "селесао" с 9 гола на планетарни първенства.

В битка за място на полуфинал Норвегия ще играе със спечелилия измежду Англия и Мексико, които играят тази нощ от 03:00 часа българско време.