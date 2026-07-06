Отборът на Спартак (Пловдив) стартира убедително контролните срещи в подготовката си за новия сезон в Трета лига - Югоизточна група. "Гладиаторите" разгромиха тима на Калояново с 10:2 в първия си спаринг, който се игра на базата им в район "Южен".

Това беше неофициален дебют на треньора Кириякос Георгиу начело на "синьо-белите". Новото попълнение в Спартак Димитър Законов, който има доста опит в професионалния футбол, отбеляза едно попадение.

С два гола се отчете нападателят Халибрям Кърмаджъ, който бе избран от феновете за ной-добър футболист на Спартак за миналия сезон.

Три пъти се разписа другото ново попълнение в отбора - Юлий Шекеров, а останалите голове отбелязаха Тодор Тодоров, Стоян Славков, Пламен Цончев и Стилян Димитров.