Посланието на международния проект 4P-CAN "Седенето не е спорт“ оживя по най-добрия възможен начин – на футболния терен. В рамките на проекта деца от селата Брягово и Искра се включиха в спортен празник, който превърна движението, приятелството и честната игра в основни герои на деня, съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите.

Футболната среща се проведе на спортното игрище на СУ "Отец Паисий“, където осем деца от Брягово и осем от Искра, на възраст между 12 и 14 години, излязоха на терена, за да покажат, че спортът е най-естественият път към здравословния начин на живот.

Преди първия съдийски сигнал младите футболисти преминаха през професионална тренировка, водена от Добрин Орловски - шампион на България с Локомотив Пловдив и настоящ треньор в детско-юношеската школа на "черно-белите". Вместо обичайна загрявка, той подготви разнообразни упражнения, насочени към координацията, бързината на реакциите, контрола върху топката и работата в екип.

ГАЛЕРИЯ: Деца от Брягово и Искра играха футбол за здравето ‹ ›

С помощта на тренировъчни стълбички, малки вратички и упражнения с цветни сигнални конуси и маркери децата изпълняваха задачи, които изискваха не само добра физическа подготовка, но и концентрация, бързо мислене и вземане на решения. Всяко упражнение беше съпроводено с насоки от треньора, който насърчаваше участниците да бъдат уверени, дисциплинирани и да си помагат взаимно на терена.