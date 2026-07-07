Дублиращият отбор на Ботев Пловдив стартира лятната си подготовка. Първата тренировка се проведе под ръководството на Милен Кунчев и Александър Грънчарски на един от естествените терени на клубната база в "Коматево".

Групата на "жълто-черните“ включваше 24 футболисти, като четирима от тях ще преминат пробен период. Първенството в Югоизточната Трета лига ще стартира през уикенда на 8 август.

Ето и програмата за контролните срещи на "канарчетата“:

11.07 – Ботев U18

18.07 – Левски II

22.07 – Марица (Милево)

25.07 – Секирово

01.08 – Атлетик (Куклен)