Иван Пашов, неговата фондация "Съвет за спортно развитие - Пловдив“ и регионалната структура на "Съюз на инвалидите в България“ в Пловдив организират първо по рода си масово спортно събитие за хора с увреждания в Града под тепетата. Уникалното за града състезание ще се проведе на 8 юли (сряда) от 10:00 часа в спортна зала "С.И.Л.А.“ в Пловдив, съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите.

В надпреварата ще се включат членове на "Съюз на инвалидите в България“ – регион Пловдив, както и представители на Спортен клуб за инвалиди "Тракия“ – Пловдив. Очаква се участие на състезатели от Пловдив, Карлово, Сопот и село Градина.

"Всеки човек заслужава шанс да покаже своята сила, талант и достойнство. За участниците в този турнир спортът не е просто състезание – той е победа над трудностите, над предразсъдъците и над собствените ограничения," заяви Иван Пашов, председател на "Съвет за спортно развитие – Пловдив“.

Участниците ще премерят сили в седем различни дисциплини – хвърляне на топка в кош, дартс, дърпане на въже, садене и вадене на картоф, боулинг, тенис на маса и шах.

Организаторите подчертават, че инициативата има за цел не само да насърчи физическата активност, но и да създаде възможност за социално общуване, равнопоставеност и активно участие на хората с увреждания в обществения живот.

Само 4 месеца след създаването си фондация "Съвет за спортно развитие – Пловдив“ е подкрепила събития с участието на над 15 000 деца.

Пловдивската организация на "Съюз на инвалидите в България“ е създадена през 1992 година и днес представлява интересите на около 1300 души с различни физически увреждания. Основната ѝ мисия е да подпомага тяхното пълноценно включване в обществото и да защитава правата им чрез активно участие в разработването на политики както на местно, така и на национално ниво.