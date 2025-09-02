ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (15) | Вчера (16)
Кметът: Пловдив прави всичко възможно да защити славата си на най-спортния град у нас
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:54Коментари (0)187
По инициатива и под егидата на кмета Костадин Димитров се организират Дни на отворените врати на спорта в Пловдив. Затова се договориха на среща в Дома на културата представители на спортните клубове под тепетата и кметът Костадин Димитров.

На събитието присъстваха заместник-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Николай Бухалов и началникът на отдел "Спорт и младежки дейности“ Иван Запрянов.

В периода от 15 до 30 септември всяко дете може да посети безплатно спортните занимания в клубовете и да тренира, за да реши дали това е неговият спорт. В инициативата, която е по предложение на кмета Костадин Димитров, ще се включат клубове по хандбал, гребане, бокс, тенис, стрелба, волейбол, баскетбол, лека атлетика и др.

"В момента изграждаме стадион "Христо Ботев“ и стадион "Локомотив“, успяхме да отворим зала "Дунав“ и олимпийски плувен басейн, строим две нови спортни зали в район "Западен“. Пловдив прави всичко възможно, за да защити славата си на най-спортния град у нас. Полагаме много усилия, за да имаме добри условия и материална база за спортуване. Убеден съм, че всяко дете в Пловдив може да открие спорта, който харесва“, посочи кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Друго негово предложение, което бе подкрепено от представителите на спортната общност, е клубовете да влязат в училищата и да стимулират учениците да се занимават със спорт. Според кмета на Пловдив спортуването е начин за превенция на затлъстяването и гръбначните изкривявания, които стават все по-често срещани сред подрастващите.

Той призова представителите на спортните клубове да увличат децата и младежите в спортни дейности чрез модерни презентации и други иновативни и креативни методи.
