© виж галерията Обновяваме залата по волейбол край Гребната база – мястото, където се раждат шампиони и се закалява пловдивският спортен дух. Дали спортистите ни ще ни радват, ще носят победи и медали, зависи от самите нас – като пловдивчани и като граждани на Родината ни. Това съобщи чрез страницата си във Фейсбук Владимир Темелков - зам.-кмет на Община Пловдив "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“.



Ето какво още информира той по темата:



Тук растат нашите таланти. Тук тренират част от наборите на ВК "Марица“ – жени, тук се подготвят Александра Начева и много други млади надежди. Тези зали изграждат характер, дисциплина и сила. Но години наред са били оставени да оцеляват – поддържани "на мускули“ от треньори и клубове, които влагат сърце, за да ги поддържат живи. Това не може да продължава така.



Като възложител на проекта за ремонт и модернизация на спортния комплекс край Гребната база – залите по лека атлетика, баскетбол и волейбол – приемам този ангажимент лично.



Защото вярвам в нещо много просто, но ключово: по-добре е децата ни да са в залата, отколкото на улицата; по-добре да учат дисциплина, отколкото празни навици; по-добре да изграждат себе си, отколкото да губят време.



Съоръженията, строени през 70-те и 80-те години, никога не са били обновявани цялостно. Това вече се променя.



Проектът включва:



• пълна енергийна ефективност



• LED осветление



• нови отоплителни и вентилационни системи



• фотоволтаична централа



• обновени санитарни възли и съблекални



• достъпна среда



Това не е просто ремонт. Това е инвестиция в бъдещи победи, в самочувствие, в успехи – в младите хора, които утре ще представят Пловдив и България.



Всяка тяхна победа започва именно тук – в тренировъчната зала, където мечтите стават реалност.