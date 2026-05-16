Днес е последният домакински мач на Ботев (Пловдив) за сезон 2025/2026. Жълто-черните приемат Черно море в двубой от предпоследния плейофен кръг на втората четворка в Първа лига. Срещата започва в 19,00 часа на стадион "Христо Ботев" и няма абсолютно никакво значение за крайното класиране на "канарите" в първенството.

За феновете вероятно ще представлява интерес дали треньорът Лъчезар Балтанов ще направи промени в своя стартов състав, в сравнение с предишния мач, който бе също на "Колежа", но срещу тима на Арда и бе загубен с 1:2. Ботев е в серия от 3 поредни загуби и евентуален успех днес би повишил настроението в тима, предвид и последната среща за сезона, която е гостуване на "Лаута" срещу градския съперник Локомотив.

Билетите за срещата с Черно море са на цена от 10 до 75 евро и могат да бъдат закупени онлайн тук, както и на касите на стадиона.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че за днешния мач са налични и семейни билети на цена от 20 евро. С този пропуск на стадиона могат да влязат двама родители и децата им до 14 години.