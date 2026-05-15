Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич ще трябва да се лиши от услугите на един от младите си футболисти за предстоящия финал за Купата на България срещу ЦСКА. Става въпрос за атакуващия халф Георги Чорбаджийски. Битката за ценния трофей е на 20 май от 19 часа на националния стадион "Васил Левски".

Чорбаджийски играе при "смърфовете" като преотстъпен именно от "армейците". В договора за отдаването му под наем, който бе подписан в последния ден от зимния трансферен прозорец, е залегнала подобна клауза младокът да не играе срещу клуба, чиято собственост е. Това твърди в днешния си брой вестник "Тема спорт".

21-годишният Чорбаджийски записа 6 участия за ЦСКА в началото на сезона, но през по-голямата част от есента играеше за дублиращия отбор във Втора лига. През зимата той премина на "Лаута“ до края на сезона и досега има 12 мача с черно-бялата фланелка.

Офанзивният халф, който може да бъде ползван още като крило и централен нападател, бе титуляр във всеки от последните 5 мача на Локо (Пд). Братът на бившия капитан на ЦСКА Божидар Чорбаджийски вкара и един гол – при победата с 4:0 над Арда в Кърджали в първия полуфинал за купата. Той обаче няма да има възможност да вземе участие във финала.