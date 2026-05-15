След отличния сезон, който прави в момента, талантливата пловдивчанка Елизара Янева, заслужи дебюта си при жените в турнир от Големия шлем. 19-годишната националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" спечели право да участва в квалификациите на откритото първенство на Франция по тенис - Ролан Гарос. Елизара напредна с над 100 позиции в световната ранглиста в рамките само на 4 месеца и в момента е №224 при жените.

През миналата седмица тя записа и първата си победа в турнир от календара на WTA.

Така България ще има трима представители в квалификациите на Ролан Гарос. Освен Елизара Янева, при жените ще участва и Виктория Томова, а при мъжете страната ни ще бъде представена от Григор Димитров.

В турнира при юношите България ще има представител в лицето на Димитър Кисимов.