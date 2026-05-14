Пловдивчанинът Янаки Милев постигна две победи в рамките на един ден по време на тенис турнира на червени кортове в Куршумлийска баня (Сърбия), който е с награден фонд от 15 хиляди долара. По този начин той се класира на четвъртфинал на сингъл и на полуфинал в надпреварата на двойки.

Националът на България за Купа "Дейвис" и поставен под №5 в основната схема на състезанието. Янаки Милев елиминира Лоренцо Галиардо с 6:3, 6:1 за 72 минути. Той взе първите два гейма в двубоя, а след 4:3 спечели още два поредни за първия сет. Във втората част тенисистът на Локо-98 (Пловдив) направи серия от четири последователни гейма от 2:1 до 6:1.

На четвъртфинала милев ще се изправи срещу съотборника си в националния тим Александър Василев.

В надпреварата на двойки Янаки Милев и Вардан Манукян, поставени под №2, се класираха за полуфиналите. Това стана след победа с 6:3, 6:3 над Никола Йович и Али Яздани за точно един час игра.

За място на финала те ще играят срещу победителите от двубоя между българите Джордж Лазаров/Радослав Шандаров и Даниел Саласар (Колумбия)/Кристиан Джонов (Германия).