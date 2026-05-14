Първият блок в сектор А на националния стадион "Васил Левски" вече е разпродаден за финала за Купата на България срещу ЦСКА. Това обявиха от фенклуба на Локомотив Пловдив в своята официална страница, видя Plovdiv24.bg. Мачът на сезона за черно-белите на 20 май от 19,00 часа.

От "Лаута" насочиха вниманието на привържениците към блокове 16, 17 и 18 и същевременно отправиха силен призив към "черно-бялата" общественост.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение от Фенклуб Локомотив Пловдив:

Отново заедно! За Локомотив!

Приятели, първият блок в сектор А вече е разпродаден - благодарим на всички, които се включват и показват какво значи обединена черно-бяла подкрепа! Това обаче е само началото. Сега е моментът да консолидираме усилията си и да продължим още по-силно с изкупуването на билетите.

Целево насочваме вниманието към блокове 16, 17 и 18. Идеята е максимално бързо да запълним и тях, за да можем всички да сме накуп и да създадем атмосферата, която Локомотив заслужава. Колкото по-рано изкупим тези блокове, толкова по-бързо ще насочим усилия към блок 22.

Призоваваме всеки, който още не е взел билет, да го направи сега. Споделяйте, организирайте приятели и близки, канете още хора - нека тази емоция достигне до всяко черно-бяло сърце.

Един за всички, всички за Локомотив!