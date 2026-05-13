Пловдивчанинът Янаки Милев се класира за втория кръг на турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия). Надпреварата е с награден фонд от 15 хиляди долара, а нашият тенисист е поставен под №5 в основната схема.

Той направи обрат и победи с 4:6, 6:2, 6:2 представителя на домакините Йован Белобрък. Срещата продължи точно два часа.

Националът на България за Купа "Дейвис" загуби първия сет след единствен пробив още в третия гейм, но след това доминираше до края на срещата. тенисистът на ТК Локо-98 (Пловдив) спечели четири поредни гейма от 2:2 до 6:2 във втората част, а в третия сет поведе с 3:0 по пътя към крайната победа.

Във втория кръг Янаки Милев ще играе срещу победителя от мача между Андреас Лоизас (Гърция) и Лоренцо Галиардо (Аржентина).

Милев ще участва в турнира и на двойки. Той ще си партнира с руснака Вардан Манукян, като двамата са поставени под №2 в основната схема. Те ще се изправят в първия кръг срещу Андрей Комненич (Сърбия) и Астро Пилипович (САЩ).