Треньорът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов призна, че недопустими грешки са довели до загубата на неговия тим с 1:2 от Арда (Кърджали) на стадион "Христо Ботев". Поражението бе трето поред за жълто-черните в плейофите от втората четворка, предава репортер на Plovdiv24.bg. Младият специалист добави, че в края на сезона има и натрупана умора, а по време на срещата част от играчите са получили схващания.

Бяхме отборът, който създаде повече ситуации. Допуснахме недопустима грешка при втория им гол, а при първия имаше и известна доза късмет. Всеки може да изпусне дузпа. Да, може би като импулс ни повлия, защото до края на мача имаше още достатъчно време да опитаме нещо повече.

Все пак сме в края на сезона, има натрупана умора, имаше и схващания днес.

Това момче - Карлос Меоти, има потенциал и за в бъдеще ще му се дава още повече шанс. Той дойде по-късно при нас, имаше нужда от повече подготовка, но се радвам, че днес реализира.

Тези момчета имат много голям потенциал, имат и характер, но просто на моменти губят концентрация и допускат грешки. Не искам да обвинявам сега тук пред вас . Каквото има - го казвам в съблекалнята.

Омръзна ми да се повтарям и да казвам къде бяхме преди време .. Трябва да сме малко по-смирени. Знаем къде бяхме преди и къде сме сега.