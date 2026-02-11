ИЗПРАТИ НОВИНА
Илиян Филипов подхвана наред Крушарски и шефа на Левски: Сирачето си граби от любимия клуб
Автор: Стойчо Генов 09:04Коментари (1)1399
© Plovdiv24.bg
Финансовият благодетел на Ботев (Пд) Илиян Филипов продължи традицията да изразява мнение в личния си профил във Фейсбук. Бизнесменът не пропусна възможността да атакува своя опонент от вечния съперник Локомотив - Христо Крушарски.

Този път обаче Филипов подхвана и собственика на Левски Наско Сираков.

"Смяната на часа на пловдивското дерби най-вероятно е направена, за да може Ракетчика да го гледа в адекватно състояние. След 18:00 това не е гарантирано. Проблемът е, че футболният календар не би трябвало да се съобразява с лични режими, а с правила, фенове и здрав разум". Това написа Филипов и публикува към текста снимка на Христо Крушарски.

Логично под поста последваха десетки коментари, като един от привържениците се обърна към Филипов със следното:

"Кажи нещо оригинално и смешно и за Наско Сираков.....Да бъде наистина мъжко...“.

Големият шеф в Ботев не пропусна да отговори и на него:

"Те неговите фенове го показват всеки мач. Наско взима огромна заплата от Левски. Там е разликата между нас с Крушарски и него. Ние само даваме, а Сирачето си граби от любимия клуб“, написа Илиян Филипов.
Плейна превъртя тотално играта. Интересно ми е какво е намислил
