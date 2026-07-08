Националът на България за Купа "Дейвис" Илиян Радулов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Рода де Бара (Испания) с награден фонд от 30 хиляди долара.

21-годишният пловдивчанин изигра много силен мач и победи четвъртия поставен в схемата Хамиш Стюарт (Великобритания) с 6:3, 3:6, 6:4. Срещата продължи два часа и 26 минути.

Нашето момче спечели четири поредни гейма - от 2:3 до 6:3, за да вземе първия сет. Във втората част той изостана с 2:5, върна единия пробив, но в следващия гейм отново загуби подаването си и отстъпи с 3:6. В решителния трети сет Илиян Радулов реализира ключов пробив в петия гейм, след което демонстрира стабилна игра на собствен сервис и запази преднината си до крайното 6:4.

На четвъртфиналите пловдивчанинът ще се изправи срещу шестия поставен Янки Ерел (Турция).

Радулов ще играе и в четвъртфиналите на двойки. Той и Алберт Педрико Кравцов (Испания) ще се изправят срещу Лука Лиу (САЩ) и Майкъл Райт (Ирландия).