Поредица от решения, свързани с развитието на инфраструктурата, подкрепата за спорта, културата и младите хора, бяха приети на заседание на Общински съвет в община "Марица", съобщиха за Plovdiv24.bg от община "Марица".

Одобрена бе схема за поставяне на беседка в Труд. Новото съоръжение ще бъде изградено в района на чешмата-паметник "Гергана“ - място, което традиционно се използва от местните жители за срещи и отдих. Решението цели да подобри обществената среда и условията за почивка.

Подкрепа получиха и два спортни клуба с доказани успехи. Съветниците гласуваха финансово подпомагане за спортен клуб по карате "Феникс“ от Рогош и хандбалния клуб от Труд. Каратистите заслужиха признанието след силното си представяне на международния турнир за купа "Черно море“, откъдето завоюваха общо десет отличия – две златни, пет сребърни и три бронзови медала. Младите хандбалисти от Труд пък станаха републикански шампиони при момчетата до 12 години, затвърждавайки мястото си сред най-добрите детски отбори в страната.

Отпуснатите средства ще бъдат използвани за подпомагане на тренировъчната и състезателната дейност на двата клуба, които с успехите си популяризират спорта и достойно представят общината на национални и международни състезания.

В рамките на заседанието Общинският съвет разгледа и предложения за отпускане на еднократни финансови награди на двама млади спортисти, които със своите постижения прославят името на Марица. Финансово поощрение ще получи Емил Ангелов от Войсил – шампион и вицешампион на България по бокс при юношите, отличил се със своята дисциплина, упоритост и постоянство в спорта.

С признание бе удостоен и Радослав Вътов от Труд, класиран на второ място в категория "Проза“ на международния литературен конкурс "Вълшебно перо“ в Париж, където произведението му се нареди сред най-добрите измежду 870 творби от 27 държави.

С тези решения Община Марица за пореден път показва, че подкрепя талантливите си деца и млади хора – независимо дали техните успехи са в спорта, изкуството или културата. Те са най-голямото ни богатство, коментира кметът Димитър Иванов.

Той допълни, че приетите решения продължават да следват политиката за инвестиции в обществената инфраструктура, подкрепа на културните институции, развитието на спорта и насърчаването на младите хора.