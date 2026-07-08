Атакуващ футболист на Ботев Пловдив, който възроди кариерата си при "канарите", е привлякъл интерес от страна на родния шампион Левски, както и от швейцарски клубове. Става въпрос за нигерийското крило Самуел Калу. Новината съобщава авторитетното нигерийско спортно издание "9ja Sports Arena“.

В информацията се отбелязва, че 28-годишният Калу е изиграл 26 мача за жълто-черните през миналия сезон, в които е реализирал 3 гола и 3 асистенции. Намеква се също така, че с основание може да се очаква предстоящ изходящ трансфер.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че Калу е бил част от белгийския Гент, френския Бордо, английския Уотфорд и швейцарския Лозана, но преди да бъде привлечен в Ботев стоя една година без отбор.

В момента авторитетният специализиран сайт "Transfermarkt" го оценява на 1 милион евро.

В кариерата си Самеул Калу има 17 мача и два гола за мъжкия национален отбор на Нигерия.