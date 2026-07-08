Русия може да участва на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година, след като Международният олимпийски комитет временно вдигна във вторник наказанието, наложено през октомври 2023 година, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Руските спортисти бяха отстранени от официалните отборни олимпийски състезания през февруари 2022 година, а Руският олимпийски комитет беше суспендиран през октомври следващата година.

"Изпълнителният борд на Международния олимпийски комитет временно вдигна суспендирането на Руския олимпийски комитет" , се посочва в изявление на организацията.

Решението идва след потвърждение, че руският комитет "вече не включва като свои членове регионални спортни организации на територии, попадащи под юрисдикцията" на украинския олимпийски комитет, и се е ангажирал да не извършва дейност там.

Осъждането на войната остава, санкциите частично също

От МОК подчертаха, че позицията на организацията относно руската инвазия "остава непроменена", като комитетът "категорично осъжда" войната и "изразява солидарност с олимпийската общност на Украйна". Организацията ще продължи да следи дали Русия спазва условията и "си запазва правото да предприеме допълнителни мерки, ако прецени за необходимо".

Внимателно беше уточнено и какво не се променя: руското знаме, цветовете и химнът остават извън игра засега, правителствените представители на страната продължават да са изключени от събитията на МОК, а на руска територия няма да се провеждат олимпийски състезания.

Москва ликува, Киев наскоро бойкотира

Руският спортен министър Михаил Дегтярьов написа в Телеграм, че МОК е изпратил ясен сигнал, че "олимпийското движение трябва да остане свободно от политика". Според него решението е резултат от "последователните правни и дипломатически усилия" на Русия и ще даде на международните федерации "зелена светлина" да допуснат отново руските спортисти навреме за квалификациите за Игрите в Лос Анджелис.

Решението идва месеци след като украинският параолимпийски отбор бойкотира церемонията по откриването на Игрите в Милано и Кортина през февруари в знак на протест срещу включването на руски и беларуски спортисти под националните им знамена, ход, който украинският параолимпийски комитет определи като "циничен".