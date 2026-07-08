Румънската звезда на Локомотив Пловдив Каталин Иту няма да осъществи трансфер в Левски. Това стана факт, след като бе огласено окончателното решение на треньора на "сините" Хулио Веласкес.

Испанският специалист категорично е отказал да привлича 26-годишния атакуващ халф на черно-белите. Веласкес е бил на мнение, че Каталин Иту притежава добри качества, но не е на нивото на отбор, който гони високи цели, твърди в днешния си брой "Тема Спорт“.

Както е известно, преди време треньорът на Левски е отказал и предложението да бъде привлечен нападателят на Локомотив Пловдив Жоел Цварц, който впоследствие премина в ЦСКА. На "Герена“ са направили обстойно проучване на нидерландския таран. Трима специалисти са били ангажирани, за да изготвят подробни доклади за качествата на тарана, като са обърнали задълбочено внимание и на кариерата му, преди да бъде привлечен от Локомотив Пловдив.

Мненията им са били противоречиви. В записките е имало минуси, като липса на достатъчно бързина, наднормено тегло, отсъствие на изявени голмайсторски качества и че не притежава профил за отбор с големи цели. В същото време е имало и много плюсове. Играта с гръб към вратата, погледът, мощта, доброто пласиране в наказателното поле…

В един момент се е стигнало до ситуация 50 на 50 дали да бъде привлечен, но последната дума на Веласкес е била - "не".