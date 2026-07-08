Швейцария отстрани тима на Колумбия от Мондиал 2026 след драматична размяна на дузпи.

Двата отбора изиграха напълно равностойно първо полувреме, като отборът на Колумбия стигна до по-добрите възможности за откриване на резултата. Тимът на Швейцария обаче отправи повече точни удари.

В 21-ата минута Густаво Пуерто пропиля най-добрата възможност за Колумбия до почивката. Той стреля мощно от границата на наказателното поле, но Грегор Кобел показа страхотна класа и спаси.

В 30-ата минута Фабиан Рийдер нахлу в наказателното поле на Колумбия, но Камило Варгас се справи на вратата на Колумбия.

Нулевото равенство продължи и през второто полувреме. В 49-та минута швейцарците претендираха за дузпа, но съдията не им обърна внимание. След това в 53-та минута Фабиан Рийдер обстрелва вратата на колумбийците от пряк свободен удар, но топката прелетя край лявата греда.

До края на редовното време футболистите на двата отбора не можаха да си отбележат гол и стигнаха до продължения.

В първото от тях и двата тима показаха желание да приключат мача, атаките следваха една след друга. Най-чистото положение беше в 99-та минута, когато Джон Лукуми насочи топката с глава след корнер, но тя удари гредата на швейцарците. Те, от своя страна, имаха шанс пет минути по-късно, когато Зеки Амдуни имаше възможност да стреля в наказателното поле, но Камило Варгас спаси.

Във второто продължение Колумбия пропиля златен шанс в 115-та минута, когато изстрелът на Кампас в наказателното поле мина над гредата.

Така срещата стигна до решаващата фаза – дузпи.

Драмата там настъпи при вторите удари, когато Санчез удари гредата и швейцарците поведоха с 2:1. При третите дузпи, обаче, Мануел Аканджи пропусна за Швейцария, а след това Гучо Ернандес стреля слабо и Грегор Кобел спаси.

В крайна сметка Швейцария вкара 4 от 5 наказателни удара и с резултат 4:3 продължава към 1/4 финалите.