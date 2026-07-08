Бившият футболист на Ботев (Пловдив) Димитър Папазов започна днес подготовка с представителния тим на италианския Болоня. Централният защитник е сред 26-те играчи, които събра за първата тренировка наставникът на отбора Доменико Тадеско.

Юношата на "канарчетата" бе част от втория отбор на "червено-сините", като имаше и силни изяви в Младежката Шампионска лига.

Папазов, който е младижки национал на България, пристигна още снощи на клубната база "Николо Гали", където той и съотборниците му влизат в лагерен режим.

За днес освес кондиционни тестове на всички футболисти, са предвидени още занимания във финеса.