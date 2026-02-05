ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Пловдивски национал не успя да спаси отбора си от тежка загуба срещу ПСВ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:00Коментари (0)288
©
СВ Айндховен се класира убедително за полуфиналите в турнира за Купата на Нидерландия, след като разгроми с 4:1 Хееренвеен на четвъртфиналната фаза. Тимът от Айндховен доминираше изцяло срещата и можеше да постигне дори по-изразителен резултат, с което напълно оправда превъзходството си.

Пловдивчанинът Християн Петров започна двубоя сред резервите на Хееренвеен, но влезе в игра през второто полувреме, появявайки се на терена в 63-ата минута. Тогава обаче гостите изоставаха с безнадеждното 0:4.

Националът, който е юноша на Локомотив Пловдив и бивш футболист на ЦСКА, заздрави играта на Хееренвеен в отбрана, но това не спаси отбора му от отпадане от турнира.

Домакините решиха изхода на мача още през първата част, когато Есмир Байрактаревич реализира два бързи гола – в 23-ата и 32-рата минута, с което даде сериозен аванс на ПСВ.

След почивката натискът на "филипсите“ продължи, а резултатът бе увеличен от Иван Перишич в 54-ата минута и Пол Ванер три минути по-късно. Байрактаревич пропусна възможността да оформи хеттрик, след като не успя да се разпише от бялата точка в 68-ата минута.

Хееренвеен стигна единствено до почетно попадение в заключителните минути, когато Лука Ойен се разписа в 77-ата минута.

С този категоричен успех ПСВ Айндховен си осигури място сред четирите най-добри отбора в надпреварата за националната купа, където се класираха още АЗ Алкмаар и НЕК Наймеген.
Още по темата: общо новини по темата: 141
26.01.2026
21.01.2026
21.01.2026
20.01.2026
16.01.2026
09.01.2026
предишна страница [ 1/24 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Приятни емоции и бурни аплодисменти при представянето на биографичната книга за Христо Бонев "Осмото тепе"
 Най-новият в Локо с първа тренировка, капитанът се готви във фитнеса
 Тъжно! Локомотивската общност загуби едно голямо черно-бяло сърце!
 Пример за феърплей, уважение и приятелство! Локо и Ботев със съвместен лагер при девойките
 Халф на Локо може да заиграе за националния отбор на Палестина
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: