Пловдивски национал не успя да спаси отбора си от тежка загуба срещу ПСВ

© СВ Айндховен се класира убедително за полуфиналите в турнира за Купата на Нидерландия, след като разгроми с 4:1 Хееренвеен на четвъртфиналната фаза. Тимът от Айндховен доминираше изцяло срещата и можеше да постигне дори по-изразителен резултат, с което напълно оправда превъзходството си.



Пловдивчанинът Християн Петров започна двубоя сред резервите на Хееренвеен, но влезе в игра през второто полувреме, появявайки се на терена в 63-ата минута. Тогава обаче гостите изоставаха с безнадеждното 0:4.



Националът, който е юноша на Локомотив Пловдив и бивш футболист на ЦСКА, заздрави играта на Хееренвеен в отбрана, но това не спаси отбора му от отпадане от турнира.



Домакините решиха изхода на мача още през първата част, когато Есмир Байрактаревич реализира два бързи гола – в 23-ата и 32-рата минута, с което даде сериозен аванс на ПСВ.



След почивката натискът на "филипсите“ продължи, а резултатът бе увеличен от Иван Перишич в 54-ата минута и Пол Ванер три минути по-късно. Байрактаревич пропусна възможността да оформи хеттрик, след като не успя да се разпише от бялата точка в 68-ата минута.



Хееренвеен стигна единствено до почетно попадение в заключителните минути, когато Лука Ойен се разписа в 77-ата минута.



С този категоричен успех ПСВ Айндховен си осигури място сред четирите най-добри отбора в надпреварата за националната купа, където се класираха още АЗ Алкмаар и НЕК Наймеген.