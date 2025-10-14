ИЗПРАТИ НОВИНА
Бивше "канарче": Не мислих нито секунда и веднага приех офертата на Партизан
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:34Коментари (0)680
©
Бившият футболист на Ботев (Пловдив) Янис Карабельов разкри, че първоначално не е повярвал, когато е научил за интереса на сръбския гранд Партизан (Белград) към него.

Халфът подписа с черно-белите през юни тази година, а в интервю за клубната телевизия разказа за адаптацията си в отбора.

"Когато ми казаха, че клубът има интерес към мен, първоначално не можех да повярвам и попитах кой Партизан. Разбира се, знаех, че има само един, но не можех да повярвам, че такъв голям клуб ме иска в редиците си. Не мислих нито секунда и веднага приех", коментира 29-годишното бивше "канарче".

Попитан дали треньорът Сърджан Благоевич е бил ключов за неговия трансфер, Янис Карабельов отговори: "Мисля, че беше точно така. Благодарен съм на треньора, че искаше да ме привлече в тима. Искам да покажа, че не е сгрешил."

"Всички ми помогнаха за адаптацията - и треньорският екип, и съотборниците ми. Казаха ми какво се очаква от мен и се опитвам да правя точно това. Доволен съм, но винаги може по-добре. Допада ми философията на треньорския щаб. Ние сме отбор, който има много качества. Мисля, че винаги ние трябва да диктуваме ритъма на игра", каза още Карабельов.

На въпрос за младите футболисти на Партизан, българинът заяви: "Те вече са на много по-високо ниво от българските играчи на тяхната възраст. Академията на Партизан е най-добрата и искам синът ми да е част от нея. Казах на жена ми – той трябва да бъде тук."
