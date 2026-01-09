Сега е свободен, но предпочита да не се връща в Локомотив, има други планове

© Plovdiv24.bg Бившият футболист на Локомотив (Пловдив) Христо Иванов е следен от нидерландския Телстар, който е част от Ередивизи. Отборът е на 15-ото място в класирането с актив от 15 точки и се бори да спаси мястото си в елита на Нидерландия.



Бюджетът на клуба е един от най-ниските в лигата и като цяло отборът предпочита да привлича свободни агенти с добри визитки.



25-годишният Христо Иванов бе част от хита в сръбската Суперлига Железничар (Панчево), но след половин година в тима прекрати договора си.



Той изигра 13 мача в сръбския елит, а преди това бе част и от Локомотив (Пловдив), където бе един от водещите футболисти.



Ямболията предпочита да продължи кариерата си в чужбина пред това да се завърне у нас, твърди Блиц. Халфът вече е получил няколко оферти зад граница, които обаче за момента е отказал.