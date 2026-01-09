ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Сега е свободен, но предпочита да не се връща в Локомотив, има други планове
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:22Коментари (1)1084
© Plovdiv24.bg
Бившият футболист на Локомотив (Пловдив) Христо Иванов е следен от нидерландския Телстар, който е част от Ередивизи. Отборът е на 15-ото място в класирането с актив от 15 точки и се бори да спаси мястото си в елита на Нидерландия.

Бюджетът на клуба е един от най-ниските в лигата и като цяло отборът предпочита да привлича свободни агенти с добри визитки.

25-годишният Христо Иванов бе част от хита в сръбската Суперлига Железничар (Панчево), но след половин година в тима прекрати договора си.

Той изигра 13 мача в сръбския елит, а преди това бе част и от Локомотив (Пловдив), където бе един от водещите футболисти.

Ямболията предпочита да продължи кариерата си в чужбина пред това да се завърне у нас, твърди Блиц. Халфът вече е получил няколко оферти зад граница, които обаче за момента е отказал.
Още по темата: общо новини по темата: 135
30.12.2025
30.12.2025
16.12.2025
03.12.2025
14.11.2025
19.10.2025
предишна страница [ 1/23 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Изобщо да не се връща тоя параход!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Асеновец приветства с "добре дошъл" младок от Локомотив Пловдив
 Крушарски: В Ботев винаги реват за нещо! Филипов се е объркал, пратете му много поздрави
 Синът на Кривия подписа за 2,5 г. и обяви: Изпитвам гордост, че ставам част от Локомотив
 Юноши на Ботев и Локо бяха представени като нови попълнения в тима на Коко Динев
 Ботев и Локо сядат на една маса утре, взимат важно решение
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: