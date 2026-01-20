ИЗПРАТИ НОВИНА
Треньор държа 80 минути на пейката пловдивчанина Атанас Чернев, но това решение се оказа катастрофално
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:36Коментари (0)508
©
Пловдивчанинът Атанас Чернев беше оставен на резервната скамейка от старши треньора на Ещрела Амадора и това се оказа катастрофално решение на треньора Жоао Нуньо, защото тимът падна с 0:5 на свой терен от Ещорил в последния мач от 18-ия кръг на португалското първенство.

Все пак бившият централен защитник на Ботев (Пд) се появи на терена в 80-ата минута на мястото на Сай Отавио, но резултатът беше оформен.

Гостите откриха резултата още в 3-ата минута чрез Жоао Карвальо, а в последната минута на първата част Абрахам Маркуш беше отстранен от игра с директен червен картон. Всичко се случи далече от развитието на събитията на терена, а Маркуш падна Карвальо от гостите. Страничният съдия сигнализира и арбитърът Педро Рамальо му показа директен червен картон.

През втората част всичко в стратегията на Ещрела Амадора се срути, въпреки че изгоненият беше нападател и защитата и средата на терена не пострадаха. В рамките на 13 минути между 51-ата и 64-ата минута паднаха три гола за гостите, два от които на Янис Баргауи и един на Алехандро Маркес. В 70-ата пък Бергауи оформи крайното 0:5 и своя хеттрик.

10 минути преди края на редовните 90 Атанас Чернев влезе, за да стегне защитата.

С този мач Ещрела Амадора остава в серия само с една победа от пет мача и има 19 точки, които ги нареждат на 12-о място. Зоната на изпадащите е на 5 надолу и там първи е Каса Пия.

Начело в португарското първенство е Порто с 52, пред Спортинг (Лисабон) с 45, Бенфика с 42 и Жил Висенте с 31.
