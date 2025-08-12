ИЗПРАТИ НОВИНА
Бивш национал от Локо с първа победа в Сърбия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:00
©
Железничар Панчево постигна първа победа от началото на сезона в Сърбия. Успехът дойде при гостуването на ИМТ Белград и беше повече от убедителен 4:1. Едно от попаденията за Железничар отбеляза бившият младежки национал на България Силвестър Джаспър, а сред титулярите беше и доскорошният футболист на Локомотив Пловдив Христо Иванов.

Именно Иванов, който е и бивш национал на България, изведе Джаспър с хубав диагонален пас в 15-ата минута, а той беше фаулиран в наказателното поле от бранител на ИМТ. Реферът веднага отсъди дузпа, превърната в гол от Сава Петров.

Десетина минути по-късно десният бек Абдул Разак Юсиф центрира към Джаспър и той отклони с гърди за 0:2.

В 35-ата минута гостите вкараха и трети гол чрез Йован Милосавлевич, който се разписа със силен удар. В 72-ата минута Железничар получи нова дузпа, от която Сава Петров направи 0:4. Домакините стигнаха до почетно попадение също от дузпа две минути по-късно.
