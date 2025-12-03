Кошмар за пловдивски национал, ще отсъства дълго време

© Изключително неприятна новина дойде от Хърватия за пловдивчанина Станислав Шопов. Халфът, който е и национал на България, получи тежка травма по време на тренировка на своя клуб Осиек.



Сезонът за юношата на Ботев (Пд) на практика приключи, след като днес той ще се подложи на операция.



Ето какво информира официалният сайт на хърватския клуб:



Една от тренировките на нашия отбор в седмицата преди последния гостуващ мач срещу Вуковар '91 беше, за съжаление, нещастна за Станислав Шопов. Българският национал в нашите редици контузи сериозно лявото си коляно и ще отсъства от игра дълго време.



Това, което някак си се надявахме да не бъде диагностицирано, се потвърди, но все пак става въпрос за разкъсване. Затова тази сряда му предстои операция на предните кръстни връзки, след което ще последват няколко месеца възстановяване, което е неизбежно при подобни травми.



Пожелаваме му всичко най-хубаво, а след това успешен рехабилитационен период и завръщане към тренировки, когато му дойде времето.



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Станислав Шопов бе привлечен в Осиек през лятото като свободен агент. До момента 23-годишният халф има 14 официални мача за синьо-белите, в които е реализирал един гол и е направил 2 асистенции.