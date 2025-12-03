ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Кошмар за пловдивски национал, ще отсъства дълго време
Автор: Стойчо Генов 10:37Коментари (0)403
©
Изключително неприятна новина дойде от Хърватия за пловдивчанина Станислав Шопов. Халфът, който е и национал на България, получи тежка травма по време на тренировка на своя клуб Осиек.

Сезонът за юношата на Ботев (Пд) на практика приключи, след като днес той ще се подложи на операция.

Ето какво информира официалният сайт на хърватския клуб:

Една от тренировките на нашия отбор в седмицата преди последния гостуващ мач срещу Вуковар '91 беше, за съжаление, нещастна за Станислав Шопов. Българският национал в нашите редици контузи сериозно лявото си коляно и ще отсъства от игра дълго време.

Това, което някак си се надявахме да не бъде диагностицирано, се потвърди, но все пак става въпрос за разкъсване. Затова тази сряда му предстои операция на предните кръстни връзки, след което ще последват няколко месеца възстановяване, което е неизбежно при подобни травми.

Пожелаваме му всичко най-хубаво, а след това успешен рехабилитационен период и завръщане към тренировки, когато му дойде времето.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Станислав Шопов бе привлечен в Осиек през лятото като свободен агент. До момента 23-годишният халф има 14 официални мача за синьо-белите, в които е реализирал един гол и е направил 2 асистенции.
Още по темата: общо новини по темата: 131
14.11.2025
19.10.2025
14.10.2025
25.09.2025
09.09.2025
27.08.2025
предишна страница [ 1/22 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Игра в Локо и Ботев, но остана завинаги "черно-бял"! Честито на Повелителя на купите!
 Филипов с брутална атака срещу Крушарски! Нарече го ракетчик, но обърка родното му село
 Херо: Най-слабият мач, откакто поех отбора! Ако можех, щях на направя 10 смени
 Героят на Ботев: След зимната пауза ще си проличи ефектът на новия треньор
 Ботев отправи само един точен удар, но успя да се пребори за точка в Кърджали
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: