Две победи с един и същи резултат постигнаха юношите на Локомотив Пловдив в две издания на пловдивското дерби срещу Ботев от елитните групи U18 и U17. И двете срещи се проведоха на "Лаута" и завършиха 2:1 за черно-белите.
Кратък обзор от мачовете
U17: Локомотив - Ботев 2:1
Победа в дербито на Пловдив за локомотивци! Стилян Лазаров откри за "черно-белите", като това беше и 12-и негов гол от началото на сезона. Патрик Койрушки покачи на 2:0, а малко след това последва и трето попадение във вратата на "жълто-черните", което бе отменено. Ботев успя да върне един гол и в крайна сметка двубоят завърши при резултат 2:1.
U18: Локомотив - Ботев 2:1
Важна победа за "черно-белите" в дербито на Пловдив! Димитър Мрънков и Йоан Джелепов се разписаха за успеха с 2:1, която донесе нови три точки в актива на пловдивчани.
Локомотивци са в битката за първото място в Елитната група до U18, като кръг преди края изостават на 2 точки от Септември.
Всичко ще се реши на 30 май. Тогава Локомотив (Пловдив) гостува на ЦСКА, а Септември има визита на Локомотив (София)
