Съдия от София, който беше част от наряда във финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА, ще свири рекордното за историята 5-о дерби на Пловдив в рамките на един и същи стадион, видя Plovdiv24.bg. Става въпрос за Димитър Димитров, който получи доверието на Съдийската комисия към БФС за този двубой. Това ще е първо пловдивско дерби в кариерата на Димитров.

Най-интересният мач за футболния запалянко от Пловдив е в понеделник (25 май) от 17:45 часа на стадион "Локомотив".

Във финала на Националния стадион "Васил Левски" Димитър Димитров бе VAR арбитър и реално след неговата намеса правилно бе отменен голът на ЦСКА в 96-ата минута заради игра с ръка на Перейра.

Ето всички назначения за дербито на Пловдив:

25 май 2026 г., понеделник, 17:45 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Ботев Пд

ГС: Димитър Димитров Димитров, АС1: Дениз Пиринов Соколов, АС2: Светослав Станимиров Стойчев, 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев

ВАР: Никола Антонов Попов, АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Вихрен Веселинов Манев