Ретро стил за дербито на Пловдив! Фенове на Локо обявиха специален дрескод

© Феновете на Локомотив започнаха подготовка за дербито на Пловдив. Най-интересният за града футболен двубой е от 14-ия кръг на Първа лига и ще се играе на стадиона в "Лаута".



От БФС все още не са насрочили точна дата и час, но се предполага, че дербито ще е около 1 ноември (събота) 2025 година.



"Черно-белите" запалянковци вече обявиха дрескод за мача.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на феновете от фракцията "Трибуна Бесика":



Приятели,



Подготовката за Дербито на Пловдив върви на пълни обороти!



Време е да обявим нашата специална визия — ретро стил за мача!



Дрескод: ВСИЧКИ С ШАЛОВЕ!



По този повод пускаме лимитирана серия шалове, които вече ви очакват в магазина! Събраните средства ще бъдат използвани за хореографията, която подготвяме.



Работно време на магазина:



Понеделник – Петък



11:00 – 18:00