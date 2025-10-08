ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (11) | Вчера (12)
Ретро стил за дербито на Пловдив! Фенове на Локо обявиха специален дрескод
Автор: Стойчо Генов 14:10Коментари (1)847
©
Феновете на Локомотив започнаха подготовка за дербито на Пловдив. Най-интересният за града футболен двубой е от 14-ия кръг на Първа лига и ще се играе на стадиона в "Лаута".

От БФС все още не са насрочили точна дата и час, но се предполага, че дербито ще е около 1 ноември (събота) 2025 година.

"Черно-белите" запалянковци вече обявиха дрескод за мача.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на феновете от фракцията "Трибуна Бесика": 

Приятели,

Подготовката за Дербито на Пловдив върви на пълни обороти!

Време е да обявим нашата специална визия — ретро стил за мача!

Дрескод: ВСИЧКИ С ШАЛОВЕ!

По този повод пускаме лимитирана серия шалове, които вече ви очакват в магазина! Събраните средства ще бъдат използвани за хореографията, която подготвяме.

Работно време на магазина:

Понеделник – Петък

11:00 – 18:00






