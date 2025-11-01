ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (9) | Вчера (20)
Ексклузивно: Прекратиха дербито на Пловдив! Вратарят на Ботев ударен с бутилка по главата
Автор: Стойчо Генов 15:48
© Plovdiv24.bg
121-ото дерби на Пловдив между Локомотив и Ботев бе прекратено, предаде репортер на Plovdiv24.bg

Причина за това бе фактът, че феновете на домакините удариха вратаря на Ботев Даниел Наумов с бутилка по главата. Инцидентът се случи в 41-ата минута при резултат 1:1.

Главният съдия Драгомир Драганов, заедно с делегата на срещата Христо Ботев, изпълнителният директор на Локомотив Тома Цилев и финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов разговаряха на терена за това дали срещата може да продължи или не.

Капитанът на черно-белите Димитър Илиев, който бе резерва, отиде пред Трибуна Бесика и призовава феновете да се успокоят, за да не се налага прекратяване на мача. 

Медицинският щаб на гостите не позволи на Даниел Наумов да продължи срещата, а той пък отказа категорично да бъде сменян. Неговите съотборници също бяха категорични да не доиграят мача, ако Наумов не може да продължи.

В крайна сметка след близо 15-минутна дискусия Драгомир Драганов взе решение да прекрати срещата.

Симпатизирам на Локомотив, но категорично съм против насилието!!! За съжаление българското разбиране и култура не само толерира, а и насърчава насилието и дискриминацията. Примери много, а и резултатите говорят от само себе си
-1
 
 
3;0 служебно за Локомотив заради отказ на ботявъ да продължи срещата.
-4
 
 
Намериха пак начин да спасят потъващия жълт кораб... жалка история! Преди всички съдници да се обадят, нека си припомним мача на ст. Христо Ботев, в който фен на НЕградските хвърли стъклена бутилка от кока кола и се разби в непосредствена близост до главата на контузен футболист на Локо Пловдив и нямаше абсолютно никакви последствия за общинското изпадащо отборче. Защо последствията са винаги само за отбора, който не е пряко свързан с управляващите и техните желания! Наумов, като не иска да го плюят и да го целят с подръчни материали, да не става футболист! Все едно да станеш съдия и да се сърдиш, че те псува цял стадион! Жалка история! Всичко възможно правят, за да оцелеете! Ще трябва да лижете пак политически задници, за да се отблагодарявате. Не нещо ново! Радвайте се, че мачът е прекратен, че отивахте на повече от 6 шпека! ш***й жълтите и само ЛОКО!
+2
 
 
В Деня на Нардоните будители-циганина пак си остава циганин!Стикчо,ти ли хвърли бутилката бе,келеш?
+2
 
 
Ето затова не ходя изобщо по мачове вече. От тъп по-тъп се намира на тези стадиони. Ако не са едните, ще са другите. Дебили. Аз лично бях на мнение, че буферите щяха да бият безпроблемно, щото при нас защитата е под всякаква критика. Тия тъпаци пък взеха, че сами се победиха. Какъв футбол, какъв спорт - закривай всичко и всеки да си гледа жената (ако повечето от тия тъпаци имат такива изобщо).
+2
 
 
Дебилът, който хрърли бутилката е за доживотна забрана да стъпва на мач. Да дадеш шанс на 1912 селянки за служебна победа е дебилизъм.
+2
 
 
буферите се сбълскаха с бързия влак.
