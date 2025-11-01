© Plovdiv24.bg виж галерията 121-ото дерби на Пловдив между Локомотив и Ботев бе прекратено, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Причина за това бе фактът, че феновете на домакините удариха вратаря на Ботев Даниел Наумов с бутилка по главата. Инцидентът се случи в 41-ата минута при резултат 1:1.



Главният съдия Драгомир Драганов, заедно с делегата на срещата Христо Ботев, изпълнителният директор на Локомотив Тома Цилев и финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов разговаряха на терена за това дали срещата може да продължи или не.



Капитанът на черно-белите Димитър Илиев, който бе резерва, отиде пред Трибуна Бесика и призовава феновете да се успокоят, за да не се налага прекратяване на мача.



Медицинският щаб на гостите не позволи на Даниел Наумов да продължи срещата, а той пък отказа категорично да бъде сменян. Неговите съотборници също бяха категорични да не доиграят мача, ако Наумов не може да продължи.



В крайна сметка след близо 15-минутна дискусия Драгомир Драганов взе решение да прекрати срещата.



