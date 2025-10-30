ПФК Локомотив: Такова събитие се случва веднъж в живота на всеки фен!

© Ръководството на ПФК Локомотив Пловдив използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да излезе с важно обръщение към "черно-бялата" половина в града.



Plovdiv24.bg публикува позицията без редакторска намеса:



Уважаеми локомотивци,



Тази събота (01.11) се очертава да бъде ДЕН ЗА ИСТОРИЯТА! Освен светлия български празник, на който почитаме народните будители, всички локомотивци ще имат възможността да се насладят и на "черно-бялото" шествие, което ще озари централните улици на нашия любим Пловдив!



Самото събитие ще даде старт и на снимките на дългоочаквания филм за вековната история на нашия клуб! Всеки един привърженик ще бъде увековечен и ще даде своя уникален принос празненствата за 100-годишнината на Локомотив да имат блясъка, който заслужава институция, каквато е "черно-белия" клуб! Такова събитие се случва веднъж в живота на всеки фен!



Призоваваме всеки един "черно-бял" привърженик да подкрепи инициативата на Фондация "100 години Локомотив Пловдив" и даде своята подкрепа както на шествието, така и по време на самия двубой!



Нека всеки, след пристигането на самия стадион да заеме възможно най-бързо своето място на трибуната, за да няма забавяне и струпване по входовете! За добрата и стройна организация по време на футболната среща молим феновете да не се събират по стълбите и входовете, а всеки един да заеме своето място на седалките!



ЕДИН ГРАД! ЕДИН ОТБОР!



Шествието тръгва от "Римски стадион“ около 12:00 ч.



Двубоят започва в 14.45