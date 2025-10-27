ИЗПРАТИ НОВИНА
Бултрасите също с шествие за дербито: Подкрепяй Ботев или умри!
Автор: Стойчо Генов 13:35
©
След като по-рано днес привържениците на Локомотив обявиха своето шествие за градското дерби, това направиха и феновете на Ботев.

Бултрасите се събират пред стадион "Христо Ботев", като уточниха, че към тяхното шествие ще се включи и автобусът на Ботев, за да могат футболистите да "усетят лично какво значи жълто-черната любов".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Bultras Offensive":

ШЕСТВИЕ ОТ СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" – 01.11.2025

Ботев Пловдив има нужда от нашата подкрепа!

На 1 ноември 2025 г. организираме ГОЛЯМО ШЕСТВИЕ ОТ КОЛЕЖА преди дербито на Пловдив!

Сборен пункт:

10:00 ч. – Стадион "Христо Ботев" (откъм бул. Източен)

Ще има организирана фен зона за всички присъстващи!

В 12:00 ч. шествието потегля!

По време на шествието ще се присъедини и автобусът на Ботев Пловдив, за да усетят футболистите лично какво значи жълто-черната любов преди дербито!

Приканваме всеки един, който ще присъства на дербито на Пловдив, да тръгне с нас от стадион "Христо Ботев"!

Подкрепяй Ботев или умри!
Групата на идиотите искат всички,които не са като тях идиоти,да умрат?!?Машалла,лумпени!
