Бултрасите също с шествие за дербито: Подкрепяй Ботев или умри!

© След като по-рано днес привържениците на Локомотив обявиха своето шествие за градското дерби, това направиха и феновете на Ботев.



Бултрасите се събират пред стадион "Христо Ботев", като уточниха, че към тяхното шествие ще се включи и автобусът на Ботев, за да могат футболистите да "усетят лично какво значи жълто-черната любов".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Bultras Offensive":



ШЕСТВИЕ ОТ СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" – 01.11.2025



Ботев Пловдив има нужда от нашата подкрепа!



На 1 ноември 2025 г. организираме ГОЛЯМО ШЕСТВИЕ ОТ КОЛЕЖА преди дербито на Пловдив!



Сборен пункт:



10:00 ч. – Стадион "Христо Ботев" (откъм бул. Източен)



Ще има организирана фен зона за всички присъстващи!



В 12:00 ч. шествието потегля!



По време на шествието ще се присъедини и автобусът на Ботев Пловдив, за да усетят футболистите лично какво значи жълто-черната любов преди дербито!



Приканваме всеки един, който ще присъства на дербито на Пловдив, да тръгне с нас от стадион "Христо Ботев"!



Подкрепяй Ботев или умри!